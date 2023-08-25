Льготная ипотека и готовая отделка квартир от ГК «Территория жизни»

25.08.2023 | 14:38

Сразу заселиться в купленную квартиру семье чаще всего не позволяет отсутствие ремонта. Полная подготовка недвижимости к спокойной и уютной жизни может занять от четырех месяцев до года.

Еще сложнее будет со стройматериалами. Цены на них растут с начала года, и каждый рубль замедляет путь к ремонту. По данным Пензастата, с января выросла стоимость цемента, который понадобится для отделки, гипсокартона, необходимого для обшивки, плитки для санузла и обоев. Возможно, средств и на ипотеку, и на ремонт не хватит и придется брать немаленький кредит.

Группа компаний «Территория жизни», ведущий застройщик в регионе, предлагает сэкономить время и деньги, купив квартиру с готовой отделкой в жилых комплексах «Арбековская застава» и «Лугометрия». ГК обеспечивает комфортную цену квадратного метра благодаря собственному производству материалов для стройплощадок на базе smart-завода Betonium, большим объемам заказов и сотрудничеству с ведущими поставщиками отделочных материалов и техники.

Квартиры сдаются как с предчистовой, так и с готовой отделкой «Все включено» и Smart Pro. Последняя подразумевает обои под покраску, ламинат светлых тонов, натяжной потолок со светильниками, установленные межкомнатные двери. На кухне есть модуль, а в квартире с отделкой «Все включено» - кухонный гарнитур со встроенной техникой. Увидеть будущую квартиру можно уже сейчас благодаря рум-туру.

В ванной, на которую традиционно уходит больше всего сил и средств, уже уложена плитка, установлены сантехника и стиральная машина.

Новоселы отмечают окна фирмы Kömmerling. Стильные конструкции защищают от лишнего шума, в зимнее время года сохраняют тепло дома благодаря качественной термоизоляции.

«Хорошие большие окна нам понравились больше всего. Они создают теплую, светлую атмосферу в комнатах. Немаловажно и то, что рядом с домом есть необходимое для жителей. Актуально для нашего сына, работающего на удаленке», - прокомментировала новосел Юлия.

В «Арбековской заставе» есть современная школа, магазины, детские сады, центры развития, салоны красоты, парковая аллея и игровые площадки, храм мучеников Адриана и Наталии. В шаговой доступности - остановка общественного транспорта, с которой отправляется более 15 маршрутов. Можно уехать в любой район города.

Жилой комплекс «Лугометрия» - это город в городе, гармонично соединяющий в себе современную инфраструктуру и природные ландшафты. Рядом будут школа, детские сады, магазины, игровые площадки, фитнес-центры. В кварталах и дворах предусмотрен ландшафтный парковый дизайн. Главным украшением станет бульвар, который соединит все дворы.

Для тех, кто раздумывал над покупкой жилья, наступило самое подходящее время для активных действий.

«На прошлой неделе Центральный банк Российской Федерации поднял ключевую ставку, а ведущие банки начали повышать ставки по ипотечным программам. Поэтому стоит уже сейчас воспользоваться выгодными акциями. До конца августа действует субсидирование ипотечной ставки от застройщика при покупке квартир в наших жилых комплексах», - пояснила коммерческий директор ГК «Территория жизни» Оксана Маркова.

Желающие могут воспользоваться следующими предложениями:

– честное субсидирование ипотечной ставки от застройщика (от 1,3% * годовых);

– дополнительные скидки для семей с детьми (до 1,5 млн ** рублей при использовании материнского капитала в качестве первоначального взноса) или предоставление беспроцентной рассрочки*** с платежом 10 000 рублей;

– специальное предложение на квартиры в строениях № 13 и 14 - отделка Smart Pro **** в подарок за счет снижения стоимости квадратного метра.

Узнать подробнее о действующих акциях можно на сайте территорияжизни.рф или по телефону 203-000. Оставить заявку на приобретение можно здесь.

Для удобства клиентов офисы работают без перерывов и выходных по адресам: ул. 65-летия Победы, 29 (с 9:00 до 21:00), ул. Ульяновская, 91а (с 9:00 до 18:00).

* Ипотеку предоставляет банк ВТБ (ПАО), генеральная лицензия № 1000 от 08.07.2015. Первоначальный взнос - 15%. Срок кредита - до 30 лет, ставка – от 1,3% до ввода дома в эксплуатацию при условии проведения электронной регистрации сделки. После ввода дома в эксплуатацию ставка - от 3,3%. Минимальная сумма кредита - от 600 тыс. руб. Максимальный размер кредита - до 6 млн руб. Действие акции распространяется на строения № 13, 14, 15, 16.

** Название рекламной акции - «Утраиваем материнский капитал».

В рамках акции предоставляется дополнительная скидка, общий размер которой не должен превышать 1 551 256 рублей. Скидка предоставляется при предъявлении сертификата о материнском (семейном) капитале и его реализации при покупке квартиры в рамках проводимой акции. В акции участвуют квартиры площадью более 90 кв. м, расположенные в строении № 19 ЖК «Лугометрия» по адресу: г. Пенза, ул. Побочинская. Застройщик - ООО СЗ «Лугометрия 19».

*** Название рекламной акции - «Семейная рассрочка на покупку квартиры». Клиенту при заключении договора долевого участия (ДДУ) предоставляется беспроцентная рассрочка на покупку квартиры до ввода дома в эксплуатацию. Первоначальный взнос - от 10%. В качестве первоначального взноса может быть использован семейный (материнский) капитал. Размер ежемесячного платежа - 10 000 рублей.

После ввода дома в эксплуатацию клиент обязуется выплатить оставшуюся сумму средств в полном объеме. Размер ежемесячного платежа фиксируется в рамках заключения ДДУ. Срок действия акции - с 01.08.2023 по 31.12.2023.

В акции участвуют строение № 11 в 7 мкр-не (5-й и 6-й этапы строительства) по адресу: г. Пенза, ул. Генерала Глазунова, 11 (застройщик - ООО СЗ «Смарт +»); строения № 9, 10, 13, 14 по адресу: г. Пенза, ул. Побочинская (застройщики - ООО СЗ «Лугометрия 8», ООО СЗ «Лугометрия 6»). Проектные декларации размещены на сайте наш.дом.рф.

**** В рамках акции «Отделка в подарок» клиент может приобрести квартиру с готовой отделкой Smart Pro, в которую входят межкомнатные двери, натяжные потолки с точечными светильниками, настенная и напольная плитка, ламинат светлых тонов, стиральная машина и полностью укомплектованный санузел с сантехникой, кухонный модуль. В акции участвуют квартиры, расположенные на 3-х этажах строений № 13 и 14 по адресу: г. Пенза, ул. Побочинская. Количество квартир ограничено: в акции участвуют 10 квартир. Срок действия акции - с 16.03.2023 по 30.04.2023. Застройщик - ООО СЗ «Лугометрия 8». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Подробности акции - на сайте территорияжизни.рф и по телефону 8 (8412) 21-06-78.

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