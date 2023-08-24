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Общество

В Пензе проверяющие оценили чистоту салонов автобусов

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В Пензе проверили санитарное и техническое состояние автобусов. Этим занимались специалисты ГКУ «Организатор перевозок Пензенской области».

По итогам проверки решено выставить штрафы.

Мероприятие проходило на стоянке АТП «Меркурий». Осматривали транспорт, занятый перевозками по регулируемым тарифам, перед его выпуском на линию.

Техническое состояние некоторых автобусов не соответствовало требованиям. Также выявили, что перевозчик не обеспечил и надлежащее санитарное состояние салонов части автобусов.

«Перевозчику, который в настоящее время осуществляет транспортное обслуживание межмуниципального маршрута № 165 г. Пенза (Пенза-I) - с. Грабово поручено заменить обивку сидений в салоне автобуса», - сообщили в ГКУ.

Жители Пензы часто жалуются в соцсетях на пыль и грязь в общественном транспорте, на сиденья, которыми многие не пользуются из-за опасений за чистоту собственной одежды.

Так, в начале августа пензячку поразил слой пыли на окнах и дверях маршрутки № 39. «В летней, светлой одежде очень рискованно находиться в таком транспорте», - отметила женщина.

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Источник — фото vk.com/transportpenza
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