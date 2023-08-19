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Общество

Пожар на Чемодановской свалке: на 14:00 задымлений нет

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В субботу, 19 августа, заместитель главы администрации Пензы Ярослав Щигорев и начальник управления по делам ГОЧС Алексей Михайлов выехали на полигон твердых бытовых отходов на улице Осенней.

Вечером 14 августа Чемодановская свалка (так называют полигон в быту) загорелась. Пламя охватило площадь 500 кв. м.

19 августа в социальных сетях появилась видеозапись. На ней запечатлены клубы дыма, поднимающиеся от свалки, а также люди в форме пожарных и спецавтомобиль.

В ГУ МЧС России по Пензенской области сообщили, что на полигоне ТБО на улице Осенней продолжается очаговое горение, от ведомства работают 6 человек и 1 единица техники.

В телеграм-канале администрации города размещена видеозапись, на которой Ярослав Щигорев говорит: «Полигон твердых бытовых отходов «Чемодановский»: на 14:00 19 августа задымлений нет».

В посте сообщается, что территория находится на особом контроле, круглосуточно дежурят сотрудники муниципальной пожарной части с автоцистерной.

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Источник — фото, видео t.me/admpenza
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