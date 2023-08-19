На окраине Пензы продолжает гореть полигон бытовых отходов

В субботу, 19 августа, пожарные продолжают тушить полигон твердых бытовых отходов на улице Осенней, известный в народе как Чемодановская свалка.
Пожар на площади 500 кв. м возник вечером 14 августа. До сих пор борьба с огнем продолжается.
Видео, на котором запечатлены алая спецмашина и люди в форме пожарных, размещено в Сети. От мусора в воздух поднимаются клубы дыма, открытого пламени нет.
В ГУ МЧС России по Пензенской области сообщили, что на полигоне ТБО на улице Осенней продолжается очаговое горение.
От ведомства работают 6 человек и 1 единица техники. Также привлечены муниципальные бульдозеры и КамАЗы.
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