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Общество

IT-специалистам хотят дать отсрочку от призыва на службу до 30 лет

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Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации готовит изменения в указ президента, согласно которым сотрудникам аккредитованных IT-компаний будет даваться отсрочка от призыва на службу в армии до 30 лет.

«Минцифры готовит в связи повышением призывного возраста предложение по корректировке указа», - цитирует «Интерфакс» главу министерства Максута Шадаева.

Министр напомнил, что в действующем указе президента есть отдельный пункт об освобождении от призыва на срочную военную службу сотрудников IT-компаний с 18 до 27 лет.

Изменения в указ планируется внести до начала весенней кампании 2024 года, поскольку закон о повышении верхней границы возраста вступит в силу с 1 января, объяснил Шадаев.

Указ, устанавливающий возраст призыва на военную службу с 18 до 30 лет, был подписан Владимиром Путиным 4 августа и вступает в силу с 1 января 2024 года.

До 11 августа аккредитованные IT-компании должны были передать в Минцифры списки своих сотрудников для отсрочки от осеннего призыва, которые до 31 августа будут переданы в Минобороны. Она также предоставлялась IT-специалистам во время призывов 2022 года, а также весеннего в 2023-м.

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