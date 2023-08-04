Сетевое издание|18+|Пятница|4 авг 2023|18:09
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+29oC
+30oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+30oC
+31oC
Завтра | Облачно |
 

В стране и мире

Путин повысил верхнюю границу призывного возраста до 30 лет

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


Президент России Владимир Путин подписал закон о повышении верхней границы призывного возраста до 30 лет. Соответствующий документ, который вносит изменения в закон «О воинской обязанности и военной службе», опубликован на интернет-портале правовой информации.

Теперь в армию будут призывать с 18 до 30 лет, а не с 18 до 27 лет, как это было ранее.

Закон вступит в силу 1 января 2024 года, поэтому на осенний призыв такие правила распространяться не будут. Повышение верхней границы призывного возраста будет одномоментным, а нижняя планка призывного возраста сохранится.

Как ранее разъяснял глава думского комитета по обороне Андрей Картаполов, россияне, которым до конца текущего года исполнится 27 лет, не будут призываться в армию в 2024 году. Такие россияне становятся военнообязанными запаса и не подпадают под призыв в следующем году, уточнил парламентарий.

Госдума в третьем, окончательном чтении приняла закон о повышении призывного возраста 25 июля, спустя три дня его одобрил Совет Федерации. Спикер верхней палаты парламента Валентина Матвиенко тогда подчеркивала, что после одобрения документа ничего в правилах отсрочек от службы в армии не изменится.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — lenta.ru
0
0
0


 
 
 
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: 8(8412) 200-700, 8(8412) 30-36-37.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2023

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 200-700, 8(8412) 30-36-37, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте