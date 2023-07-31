Сетевое издание|18+|Понедельник|31 июл 2023|13:37
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+24oC
+25oC
Погода | Сегодня | Ясно |
+26oC
+27oC
Завтра | Облачно |
 

Общество

В мэрии обозначили новый срок открытия проезда по ул. Антонова

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


Открыть вовремя проезд по улице Антонова в Пензе не получилось. Из-за большого объема работ строительная компания не уложилась в обещанные сроки.

Улицу на пересечении с Баталина закрыли с вечера четверга, 27 июля, и планировали открыть в 23:00 30 июля. Таковы данные зареченского МП «Автотранс», чей автобус № 103 из-за этого временно изменил маршрут. Мэрия Пензы сообщала, что дорогу откроют еще раньше - в 0:00 29 июля.

Однако вечером в воскресенье блоки с проезжей части так и не убрали. Пензенцы и зареченцы, пользующиеся этой дорогой, нашли ее закрытой и утром в понедельник, 31 июля.

«По информации строительной организации, движение рассчитывают открыть в 21:00 31 июля», - сообщили в мэрии.

Дорогу перекрыли ради прокладки кабельной линии, водопровода, хозяйственно-бытовой канализации и теплотрассы для подключения объекта капитального строительства. Водители вынуждены ездить по улицам Нейтральной и Свободы.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0


 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: 8(8412) 200-700, 8(8412) 30-36-37.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2023

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 200-700, 8(8412) 30-36-37, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте