В мэрии обозначили новый срок открытия проезда по ул. Антонова

31.07.2023 | 12:43

Открыть вовремя проезд по улице Антонова в Пензе не получилось. Из-за большого объема работ строительная компания не уложилась в обещанные сроки.

Улицу на пересечении с Баталина закрыли с вечера четверга, 27 июля, и планировали открыть в 23:00 30 июля. Таковы данные зареченского МП «Автотранс», чей автобус № 103 из-за этого временно изменил маршрут. Мэрия Пензы сообщала, что дорогу откроют еще раньше - в 0:00 29 июля.

Однако вечером в воскресенье блоки с проезжей части так и не убрали. Пензенцы и зареченцы, пользующиеся этой дорогой, нашли ее закрытой и утром в понедельник, 31 июля.

«По информации строительной организации, движение рассчитывают открыть в 21:00 31 июля», - сообщили в мэрии.

Дорогу перекрыли ради прокладки кабельной линии, водопровода, хозяйственно-бытовой канализации и теплотрассы для подключения объекта капитального строительства. Водители вынуждены ездить по улицам Нейтральной и Свободы.