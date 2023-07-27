Автобус № 103 (Заречный - Пенза) временно изменит маршрут

Автобусы № 103 («АЗ»), соединяющие Заречный и Пензу, в течение нескольких дней будут ездить по измененному маршруту.
Причиной являются дорожные работы на пересечении улиц Антонова и Баталина.
С вечера четверга, 27 июля, и по 30 июля включительно (до 23:00) движение там будет перекрыто, сообщает портал zarpressa со ссылкой на МП «Автотранс».
В течение этого времени автобусы от остановки «Ахунский переезд» будут ездить по улицам Нейтральной, Свободы, Транспортной, Ерик, Бакунинскому мосту, улицам Бакунина, Урицкого и далее по маршруту (в обратном направлении - через те же точки).
Обычно зареченский автобус едет по Баталина, Антонова, Измайлова и попадает на Урицкого через мост им. Капашина.
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