Сетевое издание|18+|Четверг|27 июл 2023|22:47
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+23oC
+24oC
Погода | Сегодня | Ясно |
+33oC
+33oC
Завтра | Облачно |
 

Общество

Автобус № 103 (Заречный - Пенза) временно изменит маршрут

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


Автобусы № 103 («АЗ»), соединяющие Заречный и Пензу, в течение нескольких дней будут ездить по измененному маршруту.

Причиной являются дорожные работы на пересечении улиц Антонова и Баталина.

С вечера четверга, 27 июля, и по 30 июля включительно (до 23:00) движение там будет перекрыто, сообщает портал zarpressa со ссылкой на МП «Автотранс».

В течение этого времени автобусы от остановки «Ахунский переезд» будут ездить по улицам Нейтральной, Свободы, Транспортной, Ерик, Бакунинскому мосту, улицам Бакунина, Урицкого и далее по маршруту (в обратном направлении - через те же точки).

Обычно зареченский автобус едет по Баталина, Антонова, Измайлова и попадает на Урицкого через мост им. Капашина.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0


 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: 8(8412) 200-700, 8(8412) 30-36-37.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2023

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 200-700, 8(8412) 30-36-37, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте