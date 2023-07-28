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Общество

В Пензе на несколько дней перекрыли улицу Антонова

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Утром в пятницу, 28 июля, пензенские и зареченские водители обнаружили, что улица Антонова на ГПЗ перекрыта.

«Антонова перекрыта, после пожарной части. Время 8:50», - появилось сообщение в водительских группах в Сети.

Улицу на пересечении с Баталина закрыли с вечера четверга, 27 июля, и планируют открыть в 23:00 30 июля. Такие данные у зареченского МП «Автотранс», чей автобус № 103 из-за этого временно изменил маршрут.

Водители двинулись в объезд - по улицам Нейтральной и Свободы. Движение там оказалось таким плотным, что образовалась пробка.

«Уж лучше бы реверс сделали, чем совсем перекрывать Антонова», - отметили пензенцы.

В мэрии Пензы объяснили, что ограничение необходимо для прокладки кабельной линии, водопровода, хозяйственно-бытовой канализации и теплотрассы для подключения объекта капитального строительства.

Там заявили, что дорога закрыта «до 00:00 29 июля».

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Источник — фото vk.com/sova_penza
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