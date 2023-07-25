В Пензе высказались о планах по повышению стоимости проезда

25.07.2023 | 13:35

Жителей Пензы интересует, поднимут ли к зиме цены на проезд в общественном транспорте. Представители власти дали ответ на этот вопрос.

«В настоящее время в области действуют два вида тарифов: регулируемый и нерегулируемый. По регулируемому тарифу перевозки осуществляются на автобусах большой вместимости и троллейбусах.

Изменения предельной величины регулируемого тарифа в ближайшее время не планируются», - сообщил представитель областного министерства ЖКХ и ГЗН на странице губернатора во «ВКонтакте».

Что касается маршруток, которые работают по нерегулируемому тарифу, то тут цену организация-перевозчик устанавливает самостоятельно, исходя из собственных затрат и нормы прибыли. В этой части вопрос остается открытым.

В последний раз стоимость проезда повышали в ноябре 2020 года: в автобусах - с 23 до 27 рублей, в маршрутках - с 27 до 32. Троллейбусов изменение тогда не коснулось, там плата за билет осталась прежней - 20 рублей.