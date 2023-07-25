Сетевое издание|18+|Вторник|25 июл 2023|14:24
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+19oC
+20oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+27oC
+28oC
Завтра | Облачно |
 

Общество

В Пензе высказались о планах по повышению стоимости проезда

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


Жителей Пензы интересует, поднимут ли к зиме цены на проезд в общественном транспорте. Представители власти дали ответ на этот вопрос.

«В настоящее время в области действуют два вида тарифов: регулируемый и нерегулируемый. По регулируемому тарифу перевозки осуществляются на автобусах большой вместимости и троллейбусах.

Изменения предельной величины регулируемого тарифа в ближайшее время не планируются», - сообщил представитель областного министерства ЖКХ и ГЗН на странице губернатора во «ВКонтакте».

Что касается маршруток, которые работают по нерегулируемому тарифу, то тут цену организация-перевозчик устанавливает самостоятельно, исходя из собственных затрат и нормы прибыли. В этой части вопрос остается открытым.

В последний раз стоимость проезда повышали в ноябре 2020 года: в автобусах - с 23 до 27 рублей, в маршрутках - с 27 до 32. Троллейбусов изменение тогда не коснулось, там плата за билет осталась прежней - 20 рублей.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0
 


 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: 8(8412) 200-700, 8(8412) 30-36-37.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2023

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 200-700, 8(8412) 30-36-37, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте