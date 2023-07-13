Уклонистам могут запретить ходить в МФЦ и пользоваться «Госуслугами»

13.07.2023 | 21:07

В России вступил в силу порядок ограничения права военнообязанных на вождение автомобиля в случае их неявки по повестке в военкомат. Также уклонисты не смогут сдать экзамен на получение водительских прав. Если эти меры не окажутся эффективными, можно разработать другие, считает профессор Финансового университета при Правительстве РФ Артемий Рожнов.

«Например, можно будет наложить на них ограничения, связанные с получением государственных услуг через МФЦ и сайт «Госуслуги». Перспектива остаться без нужных справок и выписок, невозможность оформить необходимые документы может оказать серьезное воспитательное воздействие на уклонистов и сподвигнуть их к тому, чтобы все-таки явиться в военкомат», - цитирует правоведа интернет-издание «Подмосковье сегодня».

С технической точки зрения осуществить такое будет несложно. Военкоматы могут отправлять информацию в МФЦ, и там уклонистов занесут в «черный список».

Такую инициативу уже назвал интересной профессор Липецкого филиала Финуниверситета при правительстве РФ Тимофей Башлыков. Он добавил, что база уклонистов должна быть единой для всей страны, чтобы они не могли получить услуги в других регионах.

11 апреля Госдума приняла закон, который предусматривает создание в России единого реестра военнообязанных. Планируется, что он заработает к осеннему призыву.