Уклонисты от призыва не смогут получить водительские права

06.07.2023 | 12:28

Уклонисты от призыва в ВС РФ не смогут сдать экзамен на получение водительских прав. Причину объяснил глава ГИБДД России Михаил Черников.

Его слова в четверг, 6 июля, приводит РИА Новости.

«У нас интегрированная база данных. И мы видим тех, кто у нас не явился [в военкомат] в общей системе федеральной информационной по линии Госавтоинспекции, в частности. Таким гражданам не будут оказаны госуслуги. Они не смогут ни заменить водительское удостоверение, ни получить его вновь, ни провести любые регистрационно-экзаменационные действия», - заявил Черников.

Приказ вступит в силу 11 июля.

Ранее сообщалось о порядке ограничения права военнообязанных на вождение автомобиля в случае их неявки по повестке в военкомат.

Решение о том, что уклонист лишается права управлять транспортным средством, формируется в едином реестре воинского учета, оттуда поступает в МВД. После этого в течение суток информация вносится в специальное программное обеспечение федеральной информационной системы Госавтоинспекции.

Отмена ограничения происходит аналогичным образом. То есть сначала решение должно появиться в реестре.

Закон о создании единого реестра военнообязанных был подписан в апреле. Тот же документ вводит электронные повестки и ряд ограничений для не явившихся в военкомат после их получения: ограничения права продавать недвижимость, вести предпринимательскую деятельность.