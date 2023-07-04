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Общество

Решено, как будут забирать права за неявку по повестке

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На портале правовой информации опубликован приказ МВД России, определяющий порядок ограничения права военнообязанных на вождение автомобиля в случае их неявки по повестке в военкомат.

Согласно документу, решение об ограничении действия водительских прав формируется в едином реестре воинского учета, откуда поступает в МВД. После этого в течение суток информация вносится в специальное программное обеспечение федеральной информационной системы Госавтоинспекции.

Отмена ограничения происходит аналогичным образом. То есть сначала решение должно появиться в реестре.

Приказ вступает в силу с 11 июля 2023 года.

В пояснительной записке к проекту приказа о запрете уклонистам управлять автомобилями отмечалось, что речь идет о гражданах, «состоящих на воинском учете, не явившихся без уважительной причины ‎в военный комиссариат по врученной повестке по истечении 20 календарных дней со дня, указанного в повестке, и в отношении которых военным комиссаром сформировано решение о принятии временных мер».

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