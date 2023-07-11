Пассажиры поезда Пенза - Москва опоздали в столицу на 2 часа

11.07.2023 | 13:15

Во вторник, 11 июля, пензенцы не успели приехать вовремя в Москву на скором двухэтажном поезде 052М «Сура».

Пассажиры рейса, отправляющегося со станции Пенза-I в 21:35, должны были оказаться на Казанском вокзале столицы в 7:53. Но произошла задержка.

«На 2 часа и 13 минут», - уточнили в пресс-службе Куйбышевской железной дороги.

Причины опоздания поезда пока неизвестны.

Осенью 2020 года двухэтажная «Сура» приехала в Пензу позже почти на три часа. Для некоторых пассажиров это оказалось большой проблемой. Тогда людям выплатили компенсацию - 3% от стоимости билета.

Поезд «Сура» стал двухэтажным в 2019 году. Путь до столицы составляет 10 часов 18 минут, а обратно - 10 часов 55 минут.