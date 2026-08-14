Правила подтверждения ухода за пенсионерами и инвалидами изменят

С 1 января 2027 года заявление об уходе за пенсионерами старше 80 лет, а также инвалидами I группы потребуется подавать в начале периода заботы, а не после его завершения, предупредили в Отделении СФР по Пензенской области.

До конца 2027-го гражданам также нужно будет зафиксировать уход, который был в течение 2026 года или раньше. Это необходимо для того, чтобы не потерять данный период при назначении пенсии.

«Сейчас периоды присмотра за гражданами старше 80 лет, детьми с инвалидностью и инвалидами I группы включают в пенсионный стаж на основании заявления, которое подают в Отделение СФР по Пензенской области уже после завершения ухода. До конца 2026 года этот порядок остается в силе. Однако для зачета таких периодов в стаж важно успеть заявить об этом до конца 2027 года. Начиная с 2028 года подтвердить периоды ухода, которые были до 2027 года, будет невозможно», - пояснили в Соцфонде.

С 1 января 2027-го, если уходом приходится заниматься длительное время, его потребуется продлевать каждые 12 месяцев.

Еще одно изменение касается подтверждения согласия пенсионера. Со следующего года документ нужно будет представлять вне зависимости от того, раздельно или вместе живут подопечный и тот, кто о нем заботится. Сейчас подтверждение требуется только в случае раздельного проживания.

«С 2027 года заявление и согласие можно будет направить не только при личном визите в клиентские службы Отделения СФР по Пензенской области, но и в электронном виде через портал госуслуг, а также в МФЦ», - отметили специалисты.

Чтобы уход засчитали в пенсионный стаж, у гражданина должен быть хотя бы 1 день официального трудоустройства до начала или после окончания периода заботы.