В УЖКХ напомнили о перекрытии участка ул. Карла Маркса 15 августа

Пензенцам напоминают об изменении схемы движения транспорта в районе Спасского кафедрального собора, где 15 августа будет проводиться праздник православной культуры «Спас» (0+).

С 20:00 14-го числа до 20:00 15-го запретят стоянку на участке улицы Карла Маркса от Белинского до Советской.

С 6:00 до 20:00 15 августа этот отрезок полностью перекроют, так что водителям придется искать пути объезда.

«Просим заблаговременно планировать маршрут», - обратились к водителям в Управлении ЖКХ г. Пензы.

Гулянья будут проходить перед Спасским собором со стороны улицы Московской. С подробной программой праздника можно ознакомиться здесь.