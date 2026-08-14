В УЖКХ напомнили о перекрытии участка ул. Карла Маркса 15 августа

Общество

В УЖКХ напомнили о перекрытии участка ул. Карла Маркса 15 августа
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Пензенцам напоминают об изменении схемы движения транспорта в районе Спасского кафедрального собора, где 15 августа будет проводиться праздник православной культуры «Спас» (0+).

С 20:00 14-го числа до 20:00 15-го запретят стоянку на участке улицы Карла Маркса от Белинского до Советской.

В УЖКХ напомнили о перекрытии участка ул. Карла Маркса 15 августа

С 6:00 до 20:00 15 августа этот отрезок полностью перекроют, так что водителям придется искать пути объезда.

«Просим заблаговременно планировать маршрут», - обратились к водителям в Управлении ЖКХ г. Пензы.

Гулянья будут проходить перед Спасским собором со стороны улицы Московской. С подробной программой праздника можно ознакомиться здесь.

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