«Территория жизни»: преимущества новой квартиры по ценам вторички

10.07.2023 | 17:05

Лето - это, возможно, лучшее время, чтобы решиться на переезд в новое жилье. В сезон отпусков легче продумать и выгадать время, чтобы промониторить предложения, посмотреть квартиры и жилые комплексы. Немаловажный момент: именно летом дети свободны от школы, что позволит спокойно переехать и решить вопрос с оформлением ребенка, например, в школу или сад.

Согласно исследованиям экспертов в сфере недвижимости, главными для будущих новоселов являются объекты инфраструктуры: близость детского сада, школы или спорткомплекса. Очень удобно, когда все в шаговой доступности, а также есть развитая транспортная инфраструктура. В ритме современной жизни иногда не хватает времени, чтобы довезти ребенка в школу или забрать из секции.

В жилом комплексе «Арбековская застава» этих проблем нет, в микрорайоне расположены две новые школы - № 78 и 79. Несмотря на то что их возвели совсем недавно, они уже успели войти в число лучших учебных учреждений в городе.

К примеру, на базе школы № 78 им. Генерала Глазунова открыты цифровые лаборатории для занятий, кабинет робототехники, несколько площадок для игровых видов спорта, ведутся уроки по изучению китайского языка.

Школа находится буквально в соседнем дворе, что позволит не переживать за то, как ребенок доберется до дома. А ученик не будет тратить время на дорогу и сможет уделить больше времени занятиям и хобби.

В микрорайоне есть все необходимое и для детей младшего возраста. Не только сады, но и центры развития. Также действует православный клуб раннего развития «Колокольчик», в котором занимаются уже 120 ребят. Кроме того, в рамках программы «Территория мам» на площадке клуба проводятся мероприятия, которые помогут матерям.

Группа компаний «Территория жизни» предоставляет клиентам ряд выгодных акций, которые суммируются между собой.

«Вы можете купить просторную трехкомнатную квартиру в нашем ЖК по цене двухкомнатной в рамках акции «Трешка по цене двушки». Дом сдан, и вы получите ключи сразу после регистрации сделки*. К тому же эта программа суммируется с «Честным субсидированием ипотечной ставки от 4,8%»*, что позволяет получить комфортный платеж по ипотеке. Еще одно преимущество для молодых семей: используя материнский капитал при покупке жилья, вы получаете скидку до 775 тысяч рублей!***» - объяснила коммерческий директор ГК «Территория жизни» Оксана Маркова.

Среди преимуществ и вариативность. В домах от застройщика представлены несколько видов планировок, которые позволят выбрать квартиру мечты - с предчистовой или уже готовой отделкой.

В квартирах с готовой отделкой Smart Pro укомплектованы санузел и ванная, натянуты потолки, установлены розетки и светильники, поклеены обои под покраску, установлены межкомнатные двери, постелен ламинат светлых тонов. Также в наличии кухонный модуль и стиральная машина. Оценить качество отделки клиент может в шоурумах или готовых квартирах.

Прямо сейчас есть возможность посетить 3D-тур по квартирам «Арбековской заставы».

К тому же застройщик подумал не только о комфортном проживании, но и о комфортных условиях сделки. Клиент может воспользоваться программой «Выгодный trade-in», специалисты ГК «Территория жизни» в два-три дня проведут оценку жилья для последующего зачета при покупке уже новой квартиры.

Таким образом, ежемесячная плата за трехкомнатную квартиру с готовым ремонтом может составить от 18 084 рублей!****

Записаться на просмотр квартиры и узнать подробности предложений от застройщика можно на сайте территорияжизни.рф, по телефону 203-000 или в офисе продаж по адресу: улица 65-летия Победы, 29 (с 9:00 до 21:00 без перерывов и выходных). Если оставить заявку здесь, менеджер сам свяжется с клиентом и расскажет о выгодных предложениях.

* Название акции - «Трешка по цене двушки». В акции участвуют 3-комнатные квартиры, расположенные в строении № 11 6-го микрорайона 1-4-й очереди ЖК «Арбековская застава». Стоимость квадратного метра от 65 тысяч рублей.

** Ипотеку предоставляет ПАО Сбербанк (ген. лиц. № 1481 от 11.08.2015). Валюта кредита - рубль РФ. Первоначальный взнос - 15%. Срок кредита - 30 лет, ставка - 4,8% на весь срок кредитования при условии проведения электронной регистрации сделки и страхования жизни и здоровья заемщика в аккредитованных ПАО Сбербанк страховых компаниях. Минимальная сумма кредита - от 300 тыс. руб. Максимальный размер кредита - до 6 млн руб. Акция распространяется на все квартиры следующих строений: 11-е строение 7-го мкр-на, 4, 5, 6-я очередь ЖК «Арбековская застава».

*** Название акции - «Удваиваем материнский капитал». В рамках акции предоставляется дополнительная скидка в размере материнского капитала, размер которой не превышает 775 тысяч рублей. Скидка предоставляется при предъявлении сертификата о материнском капитале и его реализации при покупке квартиры в рамках проводимой акции. В акции участвуют 1- и 2-комнатные квартиры строения № 11 6-го микрорайона 1-4-й очереди ЖК «Арбековская застава»; 3-комнатные квартиры в строении № 11 7-го микрорайона ЖК «Арбековская застава»; 3-комнатные квартиры в строении № 15Б по адресу г. Пенза, ул. 65-летия Победы, 31. Количество квартир ограничено. О суммировании с другими акциями уточняйте у представителей застройщика.

**** Расчет представлен для трехкомнатной квартиры площадью 68,25 кв. м в строении № 11 7-го микрорайона ЖК «Арбековская застава» по адресу г. Пенза, ул. Генерала Глазунова. Размер первоначального платежа - 2 776 000 рублей, сроком на 30 лет, ставка - 4,8% годовых. Застройщик - ООО СЗ «Смарт+». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.

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