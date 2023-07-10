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Общество

Проблема с лифтами: пензенские чиновники надеются на Белоруссию

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В Пензенской области проблему замены лифтов могут решить с помощью белорусских партнеров. Об этом в понедельник, 10 июля, сообщило региональное правительство.

Ситуация критическая: до 2025 года нужно обновить около 500 лифтов в многоквартирных домах, но средств на это в фонде капремонта не хватает.

«В 2022-м не были заменены 93 лифта. Средняя стоимость замены - 3 млн, это около 270 млн. Для сравнения: в год мы собираем 800 млн. На сколько нужно увеличить взнос?» - недоумевала ранее директор фонда Наталья Моисеева. При этом она признала, что недоступный для населения взнос не получится собрать из-за неплатежеспособности последнего.

Начальник госжилинспекции регионального министерства ЖКХ Сергей Карякин в феврале уточнял, что всего в области необходимо отремонтировать 550 подъемников, из которых 287 находятся в домах, имеющих спецсчета.

«Если капитальный ремонт лифтов не будет выполнен, они, что, будут отключены с 15 февраля 2025 года?» - напрямую спросил его председатель гордумы Владимир Мутовкин. «Пока да», - признал Сергей Карякин.

Во время рабочей поездки в Белоруссию губернатор Олег Мельниченко заявил о готовности продолжить сотрудничество с предприятием «Могилевлифтмаш», которое уже поставляло оборудование в Пензенскую область: 54 лифта для 12 МКД в 2021 году и 69 для 21 МКД в 2022-м.

«Губернатор пригласил белорусских коллег посетить наш регион с бизнес-миссией, ознакомиться с работой пензенского жилищно-коммунального хозяйства, а также областного фонда капитального ремонта, с привлечением которого реализуются проекты модернизации объектов ЖКХ», - уточнили в пресс-службе регионального правительства.

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Источник — фото pnzreg.ru
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