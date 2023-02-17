Пензенцы транжирят деньги, необходимые на замену лифтов

17.02.2023 | 13:43

В региональном фонде капремонта – дефицит средств. Об этом сообщила его директор Наталья Моисеева на сессии Пензенской гордумы в пятницу, 17 февраля. Одной из главных проблем является ремонт лифтов, который должен завершиться к февралю 2025 года.

В 2022-м не были заменены 93 лифта в домах, средства на капремонт которые аккумулируются на спецсчетах. Собственники направляют деньги на работы, которые можно провести в текущем порядке: замену труб, ремонт крыши и отмостки, утепление стен, установку пластиковых окон и замену дверей в подъездах. В итоге деньги на замену лифта накопить не удается. Если дома перейдут под эгиду регионального оператора (в так называемый общий котел), то это должен будет делать фонд капремонта.

«93 лифта, средняя стоимость замены - 3 млн, это около 270 млн. Для сравнения: в год мы собираем 800 млн. На сколько нужно увеличить взнос?» - задала Наталья Моисеева вопрос. При этом она признала, что недоступный для населения взнос не получится собрать из-за неплатежеспособности последнего.

По мнению Моисеевой, проблема должна решаться на федеральном уровне. «Либо нужны какие-то кардинальные изменения, либо один раз дать собственникам выбор по формированию фонда. Как вариант - вернуться к вопросу запрета управляющим компаниям владеть счетами на капремонт», - считает она.

Ранее депутаты уже обсуждали проблему нехватки средств на капремонт и возможного повышения размера взносов. Суммы определяются ежегодно. В Пензенской области их в последний раз увеличили в конце 2020 года - с 7,5 до 9,5 рубля за квадратный метр. В то же время экономически обоснованный тариф на работы по капремонту на 2023 год составляет 17,25 рубля.