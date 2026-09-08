Салют на День города будет более продолжительным, чем планировалось

Праздничный салют по случаю Дня города в Пензе решили сделать более продолжительным. Он продлится 20 минут, сообщил глава областного центра Олег Денисов.

Изначально, по данным портала госзакупок, шоу должно было быть 15-минутным, однако затем в программу было внесено изменение.

В августе сообщалось, что техзадание предполагает запуск не менее 3 408 залпов (из них 1 792 высотных) с как минимум 11 точек.

«Протяженность пусковой площадки вдоль реки Суры - не менее 80 метров, панорама в высотной части не менее 100 метров. Интервал между выстрелами - не более 1 секунды. Высота разрывов пиротехнических изделий - до 150 метров», - говорилось в документации.

При этом стоимость салюта стала меньше: начальная (максимальная) цена составляла 2 046 590 рублей, однако поставщик снизил ее - 2 сентября был заключен договор на 1 335 555 рублей.

Шоу начнется в 22:00 на набережной у «Ростка», к 22:20 на улицу Кирова подадут 50 маршруток, автобусов и троллейбусов, чтобы развезти горожан по домам в разные микрорайоны.

С полной программой празднования Дня города можно ознакомиться здесь.