На Земле началась первая осенняя магнитная буря

Общество

На Земле началась первая осенняя магнитная буря
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Во вторник, 8 сентября, около 11:00 на Земле началась первая магнитная буря сентября, сообщили в лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН.

Пока что она отнесена к 1-й категории по 5-балльной шкале (слабая).

«Плазма от Солнца пришла к Земле еще вчера в середине дня, вызвав продолжительные геомагнитные возмущения (желтый уровень), которые по состоянию на текущий момент продолжаются уже около суток. Сегодня же был превышен порог бури», - отметили специалисты.

На Земле началась первая осенняя магнитная буря

Ожидается, что обстановка стабилизируется не раньше чем через двое суток. Прогнозируются бури уровня 2 (средние) и с небольшой вероятностью уровня 3 (сильные).

«Геомагнитная активность в настоящий момент привела к заметному снижению границы полярных сияний в сторону средних широт. Сильный всплеск северных сияний был зарегистрирован вчера около полуночи по московскому времени, когда поступили многочисленные сообщения из северных и северо-западных регионов страны», - рассказали специалисты.

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