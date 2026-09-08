11 сентября в Пензе изменится схема маршруток № 20

С 9:00 пятницы, 11 сентября, в Пензе перекроют участок улицы Луговой (Маньчжурия). Причина - работы по строительству водопровода от Терновки до Измайлова.
Речь идет об отрезке Луговой между улицами Перекоп и Демьяна Бедного.
Из-за перекрытия вносятся изменения в схему движения маршруток № 20, пояснили в ГКУ «Организатор перевозок Пензенской области».
При движении в обратном направлении с Луговой машины поедут по улицам Демьяна Бедного, Лагерной, Перекоп и далее как обычно.
В прямом направлении маршрутки будут передвигаться без изменений в схеме, добавили в ГКУ.