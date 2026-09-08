11 сентября в Пензе изменится схема маршруток № 20

Общество

11 сентября в Пензе изменится схема маршруток № 20
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С 9:00 пятницы, 11 сентября, в Пензе перекроют участок улицы Луговой (Маньчжурия). Причина - работы по строительству водопровода от Терновки до Измайлова.

Речь идет об отрезке Луговой между улицами Перекоп и Демьяна Бедного.

11 сентября в Пензе изменится схема маршруток № 20

Из-за перекрытия вносятся изменения в схему движения маршруток № 20, пояснили в ГКУ «Организатор перевозок Пензенской области».

При движении в обратном направлении с Луговой машины поедут по улицам Демьяна Бедного, Лагерной, Перекоп и далее как обычно.

В прямом направлении маршрутки будут передвигаться без изменений в схеме, добавили в ГКУ.

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