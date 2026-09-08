На 363-летие Пензы приедут делегации из 11 городов

Общество

На 363-летие Пензы приедут делегации из 11 городов
Печать
Max

В Пензе продолжается подготовка к празднованию 363-летия города. Финальные штрихи обсудили в мэрии во вторник, 8 сентября.

По словам главы областного центра Олега Денисова, в этом году впервые за последние несколько лет в Пензу приедут гости сразу из 11 городов - 9 российских и 2 белорусских (Минска и Бреста).

«Нам важно не ударить в грязь лицом - от благоустройства до культурной программы. В первую очередь, конечно, позаботимся о безопасности и сделаем все, чтобы мероприятия прошли организованно, а жителям и гостям нашего города было комфортно», - подчеркнул глава Пензы.

Он отметил, что ему приятен рост интереса к Пензе. «Постараемся встретить делегации достойно», - добавил Олег Денисов.

С полной программой празднования Дня города можно ознакомиться здесь.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️
праздник делегация концерт
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!