Воспитатель из Кузнецка представит регион на конкурсе в Москве

Педагог из кузнецкого детского сада № 19 Вероника Лукьянова станет представителем Пензенской области на заключительном очном этапе всероссийского «Воспитатель года России». Он пройдет в Москве с 20 сентября по 2 октября.

Весной девушка стала победительницей областного этапа, пройдя испытания «Мастер-класс» и «Педагогическое мероприятие с детьми».

«Высокий профессионализм Вероники Дмитриевны подтвержден и на федеральной площадке: ее авторский детско-родительский клуб «Культура рядом» вошел в топ-5 самых эффективных практик страны по итогам Всероссийского форума по обмену лучшими практиками дошкольного образования», - отметили в региональном минобре.

В столице воспитательнице предстоит провести продемонстрировать мастерство на открытом мероприятии с с дошкольниками и организовать встречу с родителями.

Отборочный этап состязаний проводился с 31 марта по 21 апреля. Каждый из конкурсантов представил визитную карточку и провел мероприятие с матерями и отцами. Наибольшее количество баллов получили 10 участников.