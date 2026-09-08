9 сентября в Пензенской области будет ветрено

9 сентября в Пензенской области ожидается переменная облачность, сообщили в Приволжском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

В ночь на среду уличные термометры покажут +4...+9 градусов, в большинстве районов пройдет небольшой, местами умеренный дождь. Днем ртутные столбики поднимутся до +14...+19, вероятность слабого дождя сохранится.

К ночи на четверг прогнозируется +6...+11.

На протяжении суток будет дуть северо-западный ветер со скоростью 8-13 м/с, местами его порывы могут усилиться до 15-18 м/с, из-за чего в регионе объявлен желтый уровень погодной опасности (потенциальная угроза).

Ранее синоптики предупредили, что на начавшейся рабочей неделе Пензенская область останется под влиянием циклона; заток более холодной массы приведет к понижению температурного режима.