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Общество

Число заразившихся корью в Средней Елюзани снова выросло

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На среду, 5 июля, в селе Средняя Елюзань Городищенского района зарегистрировано 19 случаев заболевания корью, в основном у детей.

Об этом сообщили в Управлении Роспотребнадзора по Пензенской области.

«Основной причиной возникновения группового очага послужил занос инфекции в населенный пункт; фактором риска последующего распространения заболевания послужило наличие среди проживающих в селе детей группы неиммунных лиц (не привитых ранее ввиду отказа родителей)», - пояснили в ведомстве.

В Средней Елюзани введен масочный режим и отменены массовые мероприятия. С 1 июля 10 бригад, проводят подворные обходы, чтобы выявлять больных и прививать подлежащих вакцинации лиц против кори.

По данным на понедельник, 3 июля, заразившихся было 18. На тот же день в селе оставалось более 350 детей, не привитых от кори.

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