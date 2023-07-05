Число заразившихся корью в Средней Елюзани снова выросло

05.07.2023 | 18:13

На среду, 5 июля, в селе Средняя Елюзань Городищенского района зарегистрировано 19 случаев заболевания корью, в основном у детей.

Об этом сообщили в Управлении Роспотребнадзора по Пензенской области.

«Основной причиной возникновения группового очага послужил занос инфекции в населенный пункт; фактором риска последующего распространения заболевания послужило наличие среди проживающих в селе детей группы неиммунных лиц (не привитых ранее ввиду отказа родителей)», - пояснили в ведомстве.

В Средней Елюзани введен масочный режим и отменены массовые мероприятия. С 1 июля 10 бригад, проводят подворные обходы, чтобы выявлять больных и прививать подлежащих вакцинации лиц против кори.

По данным на понедельник, 3 июля, заразившихся было 18. На тот же день в селе оставалось более 350 детей, не привитых от кори.