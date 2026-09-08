Безопасность в День города в Пензе обеспечат 330 полицейских

Во вторник, 8 сентября, в мэрии обсудили последние приготовления к празднованию Дня города. Одним из вопросов стала безопасность местных жителей и гостей торжеств.

Замначальника полиции УМВД России по городу Пензе Андрей Кузьмин доложил, что безопасность жителей во время празднования будут обеспечивать примерно 330 сотрудников полиции и 20 сотрудников ОМОН.

К мероприятиям привлекут 150 общественников - членов народной дружины, отряда содействия полиции «Тигр» и территориального отряда самообороны.

В конце августа глава города Олег Денисов сообщил, что в центре Пензы для обеспечения безопасности установят 240 фан-барьеров и 10 арочных металлодетекторов.

Кроме того, 12 сентября не будут продавать алкоголь в магазинах, расположенных в квадрате улиц Бакунина - Урицкого - Кураева - Володарского.

По словам Олега Денисова, в этом году впервые за последние несколько лет в Пензу приедут гости из 11 городов - 9 российских и 2 белорусских (Минска и Бреста).

С полной программой празднования Дня города можно ознакомиться здесь.