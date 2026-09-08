После салюта 12 сентября на Кирова подадут 50 автобусов и троллейбусов

В субботу, 12 сентября, после праздничного салюта по случаю Дня города пензенцы смогут разъехаться по домам на общественном транспорте.

Пиротехническое шоу (0+) состоится на набережной Суры, смотреть его удобнее всего будет у «Ростка».

Салют начнется ориентировочно в 22:00 и продлится 15-20 минут. За него предполагается заплатить 2 046 590 рублей. Собравшиеся увидят не менее 3 408 залпов (из них 1 792 высотных) с как минимум 11 точек.

К 22:20 на улицу Кирова подадут 50 машин (маршрутки, автобусы, троллейбусы). Они повезут горожан в Терновку, Арбеково, Зарю, на ГПЗ-24 и в Спутник.

«На месте будут дежурить сотрудники регионального министерства строительства, транспорта и дорожного хозяйства и предприятий-перевозчиков. При необходимости подвижной состав увеличат», - уточнили в администрации Пензы.

С программой празднования Дня города можно ознакомиться здесь.