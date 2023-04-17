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Общество

Пензенцы потеряли возможность следить за общественным транспортом

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Жители Пензы оказались лишены возможности следить за движением автобусов, троллейбусов и маршруток и подстраиваться под их график, чтобы не терять время, простаивая на остановках в ожидании.

«Когда починят приложение «Умный транспорт»? Уже длительное время не отображается никакой информации о движении общественного транспорта в Пензе», - такое обращение читателей редакция сетевого издания «ПензаИнформ» направила в ГКУ «Организатор перевозок Пензенской области».

В понедельник, 17 апреля, оттуда пришел ответ, из которого стало ясно, что не функционирует сразу несколько сервисов: вкладка на «Яндекс.Картах», сайт 58bus.ru и приложение «Умный транспорт».

«В настоящее время перевозчиками осуществляется настройка и идентификация аппаратуры спутниковой навигации в ГАИС «ЭРА-ГЛОНАСС», - пояснила директор ГКУ Лариса Панкова.

По ее словам, завершить работы планируется во втором квартале 2023 года (то есть до конца июня), тогда отображение движения общественного транспорта намереваются восстановить.

«Информация о движении общественного транспорта на сайтах «Яндекс.Карты», 58bus.ru и в мобильном приложении «Умный транспорт» предоставляется оператором перевозчиков ООО «Центр управления движением» на добровольной основе», - уточнила Панкова.

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