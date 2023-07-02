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Общество

Количество заболевших корью жителей региона увеличилось

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На воскресенье, 2 июня, в Городищенском районе выявили 16 заболевших корью, в их числе 4 взрослых.

Оперативную информацию разместили в группе «Подслушано Городищенский район» соцсети «ВКонтакте».

Сейчас на амбулаторном лечении находятся 5 пациентов, из них один взрослый, остальные дети. 11 заболевших поместили в стационар, в том числе 3 взрослых.

Специалисты предупреждают, что пока у контактировавших с больными продолжается инкубационный период. Ухудшение эпидситуации ожидается на 21-й день от даты начала вспышки.

«Кроме того, среди контактных с корью выявлен пациент с ветряной оспой, которая тоже является высококонтагиозной (высоко заразной) инфекцией», - сообщается в посте.

Ранее и. о. главы района Павел Мигин обратился к жителям и рассказал, что специалисты регистрируют тяжелые случаи заболевания корью. У некоторых пациентов диагностировали менингит.

С 30 июня в селе Средняя Елюзань, где зафиксировали вспышку кори, введен режим ЧС.

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