В регионе температура в июле останется около климатической нормы

В июле в Пензенской области температура воздуха прогнозируется около климатической нормы, сообщили в Гидрометеоцентре.

«Погода в июле будет во многом зависеть от смены атмосферных процессов, при этом устойчивого потепления в начале месяца может не произойти, а текущая прохладная и дождливая тенденция способна сохраниться», - рассказал в беседе с «Известиями» начальник отдела управления в кризисных ситуациях Росгидромета Анатолий Цыганков.

В первой декаде месяца синоптики ожидают дневную температура воздуха +25…+30 градусов. Прогнозируется переменная облачность и осадки.

Во второй декаде июля будет солнечно, столбик термометра поднимется до отметки +27…+29. Последняя декада месяца может выдаться дождливой. Жары синоптики тоже не ожидают.

«Середина лета характеризуется не только высокими температурами. В это время часто наблюдаются грозы, ливни и повышенная влажность, что связано с комплексом природных процессов, характерных для середины лета», - пояснил синоптик.