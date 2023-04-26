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Общество

Из Саратова в Пензу пустят дополнительный автобус

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С пятницы, 28 апреля, введут дополнительный рейс по маршруту Саратов - Пенза. Воспользоваться им можно будет каждый день.

Как сообщается на сайте saratov.aif.ru, автобус будет ходить от Саратовского автовокзала. Поездка займет около трех часов.

Расписание движения следующее: 6:20, 7:20, 9:00, 10:30, 11:10, 12:05 (по пятницам, субботам и воскресеньям), 13:00, 13:40, 14:30, 15:15, 16:50, 17:50, 18:40, 19:15.

Ранее сообщалось, что с 28 апреля будет курсировать скоростной поезд «Сурская стрела», который свяжет Пензу и Саранск.

Пригородное железнодорожное сообщение между столицами двух регионов - Пензой и Саранском - перестало действовать более 10 лет назад. Сейчас добраться из одного города в другой можно только на поездах дальнего следования. Во время общественного опроса более 80% респондентов заявили о необходимости и востребованности нового маршрута.

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