Из Саратова в Пензу пустят дополнительный автобус

26.04.2023 | 17:22

С пятницы, 28 апреля, введут дополнительный рейс по маршруту Саратов - Пенза. Воспользоваться им можно будет каждый день.

Как сообщается на сайте saratov.aif.ru, автобус будет ходить от Саратовского автовокзала. Поездка займет около трех часов.

Расписание движения следующее: 6:20, 7:20, 9:00, 10:30, 11:10, 12:05 (по пятницам, субботам и воскресеньям), 13:00, 13:40, 14:30, 15:15, 16:50, 17:50, 18:40, 19:15.

Ранее сообщалось, что с 28 апреля будет курсировать скоростной поезд «Сурская стрела», который свяжет Пензу и Саранск.

Пригородное железнодорожное сообщение между столицами двух регионов - Пензой и Саранском - перестало действовать более 10 лет назад. Сейчас добраться из одного города в другой можно только на поездах дальнего следования. Во время общественного опроса более 80% респондентов заявили о необходимости и востребованности нового маршрута.