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Общество

Пензенцев предупредили об угрозе смертельного заболевания

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В Управлении Роспотребнадзора по Пензенской области напомнили правила, соблюдение которых поможет избежать бешенства - заболевания, поражающего центральную нервную систему и признанного летальным.

В 2020 году два жителя области погибли от бешенства - жительница Колышлейского района и подросток в Пензе. Оба контактировали с животными: женщина - с неизвестной собакой, мальчик - с ежом. К медикам они не обращались и курса специфической антирабической иммунизации не получили.

В 2022 году очаги бешенства регистрировали в нескольких районах Пензенской области. В начале апреля 2023-го село Родники Лунинского района объявили эпизоотическим очагом, в нем на 60 дней установлен карантин.

Специалисты напомнили: в природе болеют чаще всего лисицы, волки, барсуки, енотовидные собаки, куницы, шакалы. Домашние животные перенимают инфекцию при непосредственном контакте с носителями.

Человек заражается через укус или при загрязнении слюной поврежденного кожного покрова. Инкубационный период может продолжаться от 5 дней до 1 года.

Первые признаки проявляются в месте укуса в виде зуда, боли. Затем больные испытывают беспричинный страх, тоску, тревогу, повышенную чувствительность к звуковым и световым раздражителям. Затем начинаются приступы гидрофобии (водобоязни) - болезненное судорожное сокращение мышц глотки и гортани при попытке попить и даже при звуках льющейся воды. Смерть наступает от паралича дыхательного или сосудодвигательного центра.

Эксперты рекомендуют в случае укуса собаки немедленно промыть рану теплой водой с хозяйственным мылом и обработать перекисью водорода. Кровь нужно не останавливать, а, напротив, выпустить как можно больше, чтобы вместе с ней смыть собачью слюну.

Затем кожу вокруг раны рекомендуется обработать йодом, наложить стерильную повязку и немедленно обратиться в травмпункт либо вызвать скорую помощь. Врачу потребуются описание животного, его поведения, внешнего вида, сведения о наличии ошейника, месте и обстоятельствах укуса. При необходимости назначают курс антирабических препаратов.

Прививки иммуноглобулина проводятся в шесть этапов с введением вакцины внутримышечно (в плечо). Первая инъекция вводится в день обращения, далее - однократно в 3-й, 7-й, 14-й, 30-й, 90-й дни.

Эксперты рекомендуют избегать любых контактов с безнадзорными и дикими животными, даже если они кажутся миролюбивыми и ласковыми. Запрещается кормить с рук лисенка, который вышел к костру, или гладить спокойно лежащую лисицу или енотовидную собаку. Также нельзя приносить животное домой и допускать к нему детей, а им следует объяснить, что не стоит ловить или подбирать летучих мышей.

«Владельцы собак и кошек должны обязательно привить их от бешенства. Прививки в государственных лечебницах делаются бесплатно», - напомнили в пресс-службе управления.

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Источник — фото pixabay.com
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