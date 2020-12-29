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Происшествия

В пензенской больнице ребенок умер от бешенства

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В Пензенской области имел место редкий случай смерти от бешенства. Об этом редакции сетевого издания «ПензаИнформ» сообщила жительница региона.

«12 лет мальчику, укусил ежик, или он укололся об него по осени. Через какое-то время - резко температура высокая, его - в больницу, потом в реанимацию, и он умер от бешенства. Всех, кто с ним контактировал - врачей, медсестер, - привили от бешенства», - рассказала читательница портала.

«В ноябре был зарегистрирован единичный случай среди детского населения», - констатировала заместитель министра здравоохранения региона Марина Воробьева.

В минздраве отметили, что бешенство - острое инфекционное вирусное заболевание людей и животных, характеризующееся поражением вещества мозга с развитием энцефалита.

«Источник инфекции - больные животные. Болеют бешенством дикие животные (лисы, волки, летучие мыши, кабаны, ежи и др.), домашние (кошки, лошади, собаки, свиньи, рогатый скот) и грызуны (крысы). Человек получает вирус при укусах больным животным или при ослюнении больным животным кожных покровов и слизистых человека.

В целях профилактики заражения бешенством людей при нападении, контакте, ослюнении и укусах дикими, неизвестными, подозрительными на бешенство животными необходимо немедленно обратиться за медицинской помощью», - предупредили в региональном минздраве.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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Гость||

уже новости из разряда - а вот мне соседка рассказала... ну и бред. ПИ не стыдно?! Редакторов нет, у вас и авторы уже увольняются? ))))

Гость||

Укололся об ёжика?? Бешенство передаются исключительно при укусе

Гость||

это новость вообще к чему???? Чтобы мы от Лузгина отстали )))) НЕ ДОЖДЕТЕСЬ!!! Мэр совсем одичал!!! У него гробы на санках возят, а он соборы строит !!!! Миллиарды на ветер!!! Сколько можно было заменить теплотрасс, чтобы люди в кипятке не варились????? Ежики у них блин.

Гость||

А кактусы..проверить бы надо! Вот и повод для новой вакцины "Коронабешеная"!

Гость||

Новая вакцина будет называться "Спутник-Бе" ))

Гость||

Да, мэр у нас никакой.

Гость||

Бога и храмы не трогайте.когда ваши дети заболеют .первыми побежите к Богу. .задолбали своими дорогами. Больницами и школами.Недовольные вот сами и стройте свои больницы для себя и своих детей. Т.к против Бога вот он вас и накажет.

Гость||

Мне очень интересно, кого -то из вас посадить на место мера или губернатора, какого вы пилу из кармана достанете, что бы бюджетик пилить!? Что вы всем не довольны??? Не делают- плохо! Делают- ещё хуже! Обсирать кого-то легче всего! А что именно ТЫ сделал в этой жизни хорошего??? Сидите, тявкаете!

Гость||

Скажите где ребёнок в ноябре или декабре ежа нашёл?

Гость||

Это что там за х.. за власть топит? Может тебе и нравится что у нас у мужиков продолжительность жизни меньше чем выход на пенсию. Хочешь давай встретимся и подискутируем.

Гость||

ну начинается...

Гость||

Гость писал(a):

Бога и храмы не трогайте.когда ваши дети заболеют .первыми побежите к Богу. .задолбали своими дорогами. Больницами и школами.Недовольные вот сами и стройте свои больницы для себя и своих детей. Т.к против Бога вот он вас и накажет.
своих в школу не отдавай, она им не нужна, а если прихворнёшь, то не вздумай в больницу обращаться, бегом молиться!

Гость||

Гость писал(a):

Скажите где ребёнок в ноябре или декабре ежа нашёл?
полно ежей в этом году. Около дома видела, на аллее.

Гость||

16.48 Какие храмы? Буддийские? Протестантские? Католические? Где все это?

Гость||

Гость писал(a):

Это что там за х.. за власть топит? Может тебе и нравится что у нас у мужиков продолжительность жизни меньше чем выход на пенсию. Хочешь давай встретимся и подискутируем.
А есть чё? Можно и с самогончиком подискутировать, только чур без ножей.. Апартаменты предоставлю

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Имя: Гость
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