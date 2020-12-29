В пензенской больнице ребенок умер от бешенства

29.12.2020 | 16:06

В Пензенской области имел место редкий случай смерти от бешенства. Об этом редакции сетевого издания «ПензаИнформ» сообщила жительница региона.

«12 лет мальчику, укусил ежик, или он укололся об него по осени. Через какое-то время - резко температура высокая, его - в больницу, потом в реанимацию, и он умер от бешенства. Всех, кто с ним контактировал - врачей, медсестер, - привили от бешенства», - рассказала читательница портала.

«В ноябре был зарегистрирован единичный случай среди детского населения», - констатировала заместитель министра здравоохранения региона Марина Воробьева.

В минздраве отметили, что бешенство - острое инфекционное вирусное заболевание людей и животных, характеризующееся поражением вещества мозга с развитием энцефалита.

«Источник инфекции - больные животные. Болеют бешенством дикие животные (лисы, волки, летучие мыши, кабаны, ежи и др.), домашние (кошки, лошади, собаки, свиньи, рогатый скот) и грызуны (крысы). Человек получает вирус при укусах больным животным или при ослюнении больным животным кожных покровов и слизистых человека.

В целях профилактики заражения бешенством людей при нападении, контакте, ослюнении и укусах дикими, неизвестными, подозрительными на бешенство животными необходимо немедленно обратиться за медицинской помощью», - предупредили в региональном минздраве.