Происшествия

В двух районах области зафиксированы случаи бешенства

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В двух районах области зафиксированы случаи бешенства среди животных. Первый из них - на подворье в селе Старая Каменка Пензенского района. Также проведенные исследования выявили инфицированных особей в населенном пункте Обвал в Тамалинском районе.

«Проблема стоит достаточно остро, и необходимо соблюдать весь комплекс мероприятий, направленный на борьбу с распространением данной инфекции», - сообщила пресс-секретарь Управления Роспотребнадзора по Пензенской области Вера Быкова.

В этих двух районах запрещено лечение больных восприимчивых животных, посещение территории посторонними лицами, ввоз и вывоз питомцев. Исключение - лишь вакцинированные четвероногие. Карантин, по некоторым данным, будет действовать на протяжении двух месяцев.

Не стоит забывать о прививках и людям. Бешенство - не та болезнь, к которой можно относиться халатно. Летальность среди тех, кто вовремя не обратился за медицинской помощью, - 100%.

С начала 2022 года курс антирабической терапии прошло 1 310 человек, из них 366 - пациенты, не достигшие 14-летнего возраста. Однако зарегистрированных случаев бешенства среди животных стало меньше по сравнению с аналогичным периодом 2021-го.

«Значительное сокращение случаев бешенства произошло в том числе за счет того, что в начале года стимулировали отстрел лис охотниками. Очагов среди безнадзорных животных меньше не становится», - отметила Вера Быкова.

Также специалисты напоминают и об обязательной вакцинации домашних животных. Делать прививку необходимо каждый год.

В министерстве сельского хозяйства области никаких комментариев касаемо новых случаев бешенства журналисты 11 канала не получили.

Не самая благоприятная ситуация в регионе и с другим заболеванием, которое массово валит домашний скот. В деревне Комаровка Лопатинского района выявлена африканская чума свиней. На 30 дней в хозяйстве введен карантин, его не могут посещать посторонние лица, запрещен ввоз и вывоз, убой свиней, а также распространение готовой продукции. Угрожаемой зоной названа территория в радиусе 5 километров от проблемного подворья.

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Источник — ТРК «Наш дом», Демид Густов
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Гость||

Скорей бы дошло до Пензы,может тогда очистят город от стай бродячих собак...

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