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Общество

В селе Пензенской области объявлен карантин по бешенству

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Подворье жителя села Родники Лунинского района объявлено эпизоотическим очагом по бешенству. В связи с этим в населенном пункте на 60 дней объявлен карантин.

Соответствующий указ губернатора размещен на портале правительства Пензенской области.

В документе указано, что в этот период запрещено посещение территории села посторонними лицами, кроме специалистов, в задачи которых входит ликвидация очага заболевания и профилактические мероприятия.

Запрещается ввоз и вывоз восприимчивых к бешенству животных. Исключение составляют те, которые были вакцинированы в течение 179 дней до вывоза.

Также в период карантина в селе нельзя проводить ярмарки и выставки, связанные со скоплением и перемещением животных, и отлавливать диких зверей для зоопарков.

За четвероногими, контактировавшими с заболевшим животным, должны установить наблюдение не менее чем на 10 дней. Также будет проведена вакцинация домашних питомцев, скота, свиней и лошадей, которые не были привиты или с момента иммунизации которых прошло 180 и более дней.

Кроме того, в Родниках отловят всех бесхозных животных, вакцинируют их и изолируют на 14 дней.

В 2022 году в Пензенской области был зарегистрирован 21 случай бешенства животных.

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Источник — фото pixabay.com
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