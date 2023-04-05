В селе Пензенской области объявлен карантин по бешенству

05.04.2023 | 07:51

Подворье жителя села Родники Лунинского района объявлено эпизоотическим очагом по бешенству. В связи с этим в населенном пункте на 60 дней объявлен карантин.

Соответствующий указ губернатора размещен на портале правительства Пензенской области.

В документе указано, что в этот период запрещено посещение территории села посторонними лицами, кроме специалистов, в задачи которых входит ликвидация очага заболевания и профилактические мероприятия.

Запрещается ввоз и вывоз восприимчивых к бешенству животных. Исключение составляют те, которые были вакцинированы в течение 179 дней до вывоза.

Также в период карантина в селе нельзя проводить ярмарки и выставки, связанные со скоплением и перемещением животных, и отлавливать диких зверей для зоопарков.

За четвероногими, контактировавшими с заболевшим животным, должны установить наблюдение не менее чем на 10 дней. Также будет проведена вакцинация домашних питомцев, скота, свиней и лошадей, которые не были привиты или с момента иммунизации которых прошло 180 и более дней.

Кроме того, в Родниках отловят всех бесхозных животных, вакцинируют их и изолируют на 14 дней.

В 2022 году в Пензенской области был зарегистрирован 21 случай бешенства животных.