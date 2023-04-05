В Спутнике на тропе здоровья появились новые дома для птиц

05.04.2023 | 16:37

Город Спутник богат традициями. Особенно гордятся здесь теми из них, которые учат добру ребятишек. Каждый год в апреле на тропе здоровья «Ритм» собираются воспитанники детских садов микрорайона, чтобы вместе с родителями и воспитателями повесить новые скворечники для птиц.

В понедельник, 3 апреля, около сотни человек пришли, чтобы дополнить тропу новой партией птичьих домиков. Мероприятие провела администрация парка Спутника при поддержке строительного холдинга «Термодом».

Пока малыши развлекались, отвечая на «птичью» викторину и рисуя мелками портреты будущих пернатых жильцов, взрослые с помощью проволоки аккуратно закрепили скворечники на деревьях.

Птичье новоселье не только один из самых любимых праздников детворы Спутника, но и предвестник приближающегося летнего сезона мероприятий, которых в этом году будет очень много. Следить за афишей можно на сайте penza-sputnik.ru.

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