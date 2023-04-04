Жизнь в Заречном и Сердобске оказалась комфортнее, чем в Пензе

04.04.2023 | 15:02

В Пензенской области доля городов с благоприятной средой составляет 45%. Всего в регионе 11 городов, меньше половины из них комфортны для жизни.

К таким выводам пришли специалисты Минстроя РФ, подсчитывая индекс качества городской среды. Исследователи составили таблицы, опираясь на данные 2022 года.

Индекс рассчитывался на основе информации МВД, Минкультуры, Роспотребнадзора, Росстата. Он исходит из 36 различных индикаторов качества среды, среди которых жилье, общественные пространства, деловая и социально-досуговая инфраструктура и прилегающие к ним территории, зеленые зоны, набережные.

Максимальное количество баллов, которое может набрать город, 360. Среду в нем сочтут благоприятной, если индекс качества превысил 180 баллов.

Пенза оценивалась в числе крупных городов РФ. Она оказалась в конце списка и получила 197 баллов. Заречный попал в список средних городов и занял 14-е место с 229 баллами. У Сердобска 204 балла, его оценивали как малый город.

Наиболее комфортна жизнь в таких крупных городах, как Мытищи (Московская область) и Грозный (Чеченская Республика), из списка средних это Кудрово (Ленинградская область) и Котельники (Московская область), из малых - Можайск и Истра (оба в Московской области).