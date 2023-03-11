Названы регионы, где пензенцы могут заболеть клещевым энцефалитом

11.03.2023 | 12:19

С 1 марта в России стартовал мониторинг инфекций, передающихся клещами. По данным на 3 марта в медицинские учреждения обратились 73 пострадавших от укусов.

Как сообщает «Парламентская газета», жертвы членистоногих - жители Калининградской области, Краснодарского и Ставропольского краев, Дагестана и Ростовской области. Случаев клещевого энцефалита среди укушенных не выявили.

По словам ведущего эксперта центра молекулярной диагностики Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора Михаила Лебедева, в России ежегодно регистрируют 450-550 тысяч обращений к врачам по поводу присасывания клещей. В 2002 году таких обращений было около 500 тысяч, всего в стране выявлено около 1 600 случаев клещевого энцефалита.

Эксперт рекомендовал в качестве защиты от клещевого вирусного энцефалита вакцинацию. Плановая иммунизация показана жителям эндемичных регионов, а экстренная рекомендуется людям, выезжающим в командировку или на отдых в неблагополучные регионы.

К эндемичным по этому заболеванию регионам относят Северо-Западный, Уральский, Сибирский и Дальневосточный округа, Тверскую и Ярославскую области. В Московской области эндемичны только Талдомский и Дмитровский районы.

Пензенская область по клещевому энцефалиту благополучна, однако бывают случаи заражения иксодовым клещевым боррелиозом (болезнь Лайма), поражающим разные органы и системы организма.

В 2022 году первый укус клеща в Пензенской области зафиксировали 6 апреля. Пострадал 10-летний ребенок в Бессоновском районе. По итогам сезона в Сурском крае было зарегистрировано 1 521 обращение от укушенных клещами, в том числе 568 детей в возрасте до 14 лет, в области диагностировали 72 заболевших ИКБ.