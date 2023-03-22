Почему стоит выбрать «Радужные дворы» в Спутнике: 4 причины

22.03.2023 | 16:10

В Городе Спутнике продолжается строительство яркого современного квартала «Радужные дворы». Кому и почему стоит обратить на него внимание, рассказывает застройщик ЖК.

«Главные клиенты, на кого мы ориентировались при проектировании, - семьи с детьми. Для них здесь созданы максимально комфортные условия. Хотя, конечно, ЖК оценят и другие категории покупателей: те, кому важны безопасность, спокойный отдых и рациональное вложение денег в жилье», - отметили в холдинге «Термодом».

Есть как минимум четыре причины, чтобы выбрать квартиру в «Радужных дворах»:

- закрытые дворы без машин: родители всегда будут спокойны за детей, посторонние не проникнут на территорию, а сам двор будет спокойным и зеленым - широко применяется георешетка;

- развитая социальная инфраструктура: в шаговой доступности от каждого дома детский сад (на 8 домов будет 4 садика), детская поликлиника, сетевые магазины, завершается строительство школы на 2 425 мест;

- продуманные планировки: в каждой квартире заложено несколько жизненных сценариев, которые можно реализовать в зависимости от количества членов семьи и их предпочтений;

- комплексная ипотечная программа, «Термодом» запустил ее совместно со Сбером (ставка - от 1,7% годовых), она для семей, в которых с 1 января 2018-го до 1 июля 2024 года (включительно) родился ребенок.

Какие документы нужны, какие квартиры есть в продаже, расскажут в офисах. Тел. 28-28-20 или *2820 (звонок с мобильного бесплатный).

Застройщик строения № 70 - ООО СЗ «Термодом-оптима», проектные декларации на https://наш.дом.рф.

Ставка от 1,7% годовых на срок до ввода объекта недвижимости в эксплуатацию доступна в рамках программы ПАО Сбербанк «Ипотека с государственной поддержкой для семей с детьми» с условием субсидирования процентной ставки застройщиком - партнером Банка при приобретении строящегося жилья у юридического лица по ДДУ/ДУПТ или готовое жилье у застройщиков - партнеров Банка: ООО СЗ «Термодом-оптима» и ООО СЗ «Термодом» (строение № 70 и ЖК «8 Марта»), при первоначальном взносе от 15%, на срок кредитования от 12 до 360 месяцев, а также при проведении сделки с услугой «Сервис электронной регистрации». При отказе заемщика от услуги «Сервис электронной регистрации» процентная ставка по кредиту увеличивается на 0,3% годовых. После ввода объекта недвижимости в эксплуатацию ставка от 5,7% годовых с учетом страхования жизни и здоровья заемщика. Минимальная сумма кредита - 300 тыс. руб. Максимальный размер кредита - до 12 000 000 руб. при покупке жилья в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области; до 6 000 000 руб. при покупке жилья в других регионах. Валюта - рубли РФ. Кредит предоставляется гражданам РФ, у которых либо в период с 1 января 2018 г. до 1 июля 2024 г (включительно) родился ребенок, гражданин РФ; либо имеется ребенок, гражданин РФ, рожденный не позднее 31.12.2023, которому установлена категория «ребенок-инвалид»; либо имеются двое или более детей, граждане РФ, которые не достигли возраста 18 лет на дату заключения кредитного договора. Необходимо предоставление свидетельств о рождении и подтверждение гражданства всех детей. Дополнительные расходы: страхование и оценка объекта недвижимости, оформляемого в залог (тарифы зависят от индивидуальных особенностей заемщика), нотариальное заверение документов, направление документов на госрегистрацию ДДУ в электронном виде. Услуга «Сервис электронной регистрации» предоставляется ООО «Домклик» (ОГРН 1157746652150, адрес: 121170, г. Москва, Кутузовский проспект, д. 32, к. 1, www.domclick.ru), услуга является платной. Обеспечение по кредиту - залог кредитуемого объекта недвижимости. Итоговая сумма кредита определяется индивидуально, на основании оценки платежеспособности и стоимости обеспечения заемщика. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Изменение условий - Банком в одностороннем порядке. Предложение действительно в период с 1.02.2023 по 28.02.2023 вкл. Подробнее об условиях кредитования, необходимых документах и ограничениях на www.sberbank.ru. Реклама. ПАО Сбербанк. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481 от 11.08.2015.

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