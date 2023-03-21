В Пензе проследят, как паркуются водители у Губернского лицея

21.03.2023 | 09:48

Сотрудники Губернского лицея и родители, привозящие детей в образовательное учреждение, паркуются на газонах на улице Попова. Об этом рассказал горожанин Михаил К.

«Ждем, когда перенесете родительскую и автохамскую парковки с газонов вдоль дома № 60 на улице Попова и Губернского лицея. Места внутри зоны лицея достаточно. Также предостаточно места вдоль магазина «Магнит» на Окружной в 15 минутах хода для лицеистов и жителей улицы Попова, 60», - написал он на странице губернатора в соцсети «ВКонтакте».

Представитель областного правительства в ответ сообщил, что сотрудники лицея паркуются на специальной площадке перед образовательной организацией.

Михаил усомнился в предоставленной информации.

«Вас нагло обманули. Никакой специально оборудованной площадки там нет. Только уничтоженный автохамами газон, отделенный от дороги пешеходным тротуаром и бордюром. Машины заезжают через них в грязь газона и делают тротуар непроходимым из-за грязи на нем и из-за стоянок. Это ни в какие рамки не входит. Парковки внутри зоны лицея тоже не наблюдается», - высказался мужчина.

Пензенцу сообщили, что администрация Первомайского района организует рейды, чтобы выявить нарушителей.

«Указанный Вами адрес на улице Попова, 60, будет включен в маршрут рейдовых мероприятий. Спасибо за сигнал!» - говорится в ответе.

В Пензе родители, которые привозят детей в школу, нередко нарушают правила парковки. Так, печальную известность обрела гимназия № 4 на улице Володарского. Автомобилисты высаживали или забирали ребят, тормозя на проезжей части. У образовательного учреждения собирались пробки.

В итоге в декабре 2022-го на том участке улицы установили камеры фото- и видеофиксации.