Сетевое издание|18+|Вторник|21 мар 2023|10:55
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+9oC
+10oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+9oC
+10oC
Завтра | Облачно |
 

Общество

В Пензе проследят, как паркуются водители у Губернского лицея

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


Сотрудники Губернского лицея и родители, привозящие детей в образовательное учреждение, паркуются на газонах на улице Попова. Об этом рассказал горожанин Михаил К.

«Ждем, когда перенесете родительскую и автохамскую парковки с газонов вдоль дома № 60 на улице Попова и Губернского лицея. Места внутри зоны лицея достаточно. Также предостаточно места вдоль магазина «Магнит» на Окружной в 15 минутах хода для лицеистов и жителей улицы Попова, 60», - написал он на странице губернатора в соцсети «ВКонтакте».

Представитель областного правительства в ответ сообщил, что сотрудники лицея паркуются на специальной площадке перед образовательной организацией.

Михаил усомнился в предоставленной информации.

«Вас нагло обманули. Никакой специально оборудованной площадки там нет. Только уничтоженный автохамами газон, отделенный от дороги пешеходным тротуаром и бордюром. Машины заезжают через них в грязь газона и делают тротуар непроходимым из-за грязи на нем и из-за стоянок. Это ни в какие рамки не входит. Парковки внутри зоны лицея тоже не наблюдается», - высказался мужчина.

Пензенцу сообщили, что администрация Первомайского района организует рейды, чтобы выявить нарушителей.

«Указанный Вами адрес на улице Попова, 60, будет включен в маршрут рейдовых мероприятий. Спасибо за сигнал!» - говорится в ответе.

В Пензе родители, которые привозят детей в школу, нередко нарушают правила парковки. Так, печальную известность обрела гимназия № 4 на улице Володарского. Автомобилисты высаживали или забирали ребят, тормозя на проезжей части. У образовательного учреждения собирались пробки.

В итоге в декабре 2022-го на том участке улицы установили камеры фото- и видеофиксации.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0


 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: 8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2023

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте