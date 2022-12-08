В Пензе с родителями гимназистов будут бороться с помощью камер

08.12.2022 | 18:19

В четверг, 8 декабря, в районе гимназии № 4 «Ступени» на улице Володарского установили комплексы фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения.

Камеры уже начали работать, они нацелены на регистрацию нарушений остановки и стоянки транспортных средств на проезжей части, сообщили в городском управлении ЖКХ.

Ранее родители гимназистов, подъезжающие к зданию, чтобы посадить или высадить ребенка, пожаловались на штрафы. Тогда протоколы оформляли сотрудники ГИБДД.

«Стоит наряд и все машины, которые подъезжают за детьми, снимает на камеру и составляет протокол. Уважаемая администрация города Пензы, обозначьте, пожалуйста, где родители должны осуществлять посадку и высадку детей, обучающихся в гимназии № 4?!» - поинтересовалась одна из родительниц на странице губернатора во «ВКонтакте».

Представитель мэрии пояснил, что посадка и высадка пассажиров может осуществляться только в местах, где это не запрещено правилами дорожного движения, например на улице Карла Маркса или ниже по улице Володарского.

В августе 2021 года в гордуме поднимали вопрос о безопасности учащихся и поведении родителей у гимназии № 4.

«Напротив центральных ворот на улице Володарского демонтированы ограждения, отделяющие проезжую часть от тротуара. Они используются родителями для посадки своих детей в машины. Это именно персонально демонтировано. Дети выходят, родители подъезжают, создают пробку, создают аварийную ситуацию. Утром это создает проблему для движения всего города, из-за того что родители показывают свое бескультурье детям», - заявил депутат Сергей Лукичев.