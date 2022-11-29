В Пензе родители гимназистов пожаловались на штрафы

29.11.2022 | 16:18

В понедельник, 28 ноября, родители учеников гимназии № 4, расположенной на улице Володарского в Пензе, столкнулись с проблемой: после посадки детей вблизи образовательного учреждения им пришлось пообщаться с сотрудниками ГИБДД.

«Стоит наряд и все машины, которые подъезжают за детьми, снимает на камеру и составляет протокол. Согласно СанПиН 2.4.2.2821, «у школ рекомендуется предусматривать места для кратковременной остановки родителей для посадки-высадки детей (1 место на 100 обучающихся)». Уважаемая администрация города Пензы, обозначьте, пожалуйста, где родители должны осуществлять посадку и высадку детей, обучающихся в гимназии № 4?!» - поинтересовалась одна из родительниц Татьяна на странице губернатора во «ВКонтакте».

Представитель мэрии пояснил, что посадка и высадка пассажиров может осуществляться только в местах, где это не запрещено правилами дорожного движения.

«Места для парковки автомобилей в шаговой доступности от гимназии № 4 имеются на ул. Карла Маркса и на ул. Володарского», - говорится в ответе.

Год назад, в августе 2021-го, в гордуме поднимали вопрос о безопасности учащихся и поведении родителей у гимназии № 4.

«Напротив центральных ворот на улице Володарского демонтированы ограждения, отделяющие проезжую часть от тротуара. Они используются родителями для посадки своих детей в машины. Это именно персонально демонтировано. Дети выходят, родители подъезжают, создают пробку, создают аварийную ситуацию. Утром это создает проблему для движения всего города, из-за того что родители показывают свое бескультурье детям», - обратился депутат Сергей Лукичев к Лилии Чащиной, тогда занимавшей пост начальника Управления образования Пензы.

«Конечно, мы к этому относимся отрицательно, но вы сами знаете позицию наших родителей. Мы, конечно, с ними работаем, но других вариантов высадки детей у них нет», - ответила она. Сергей Лукичев с ней не согласился, заявив, что на улице Карла Маркса достаточно парковочных мест.