Общество

В Пензенской области боррелиозом заболели 72 человека

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Специалисты регионального управления Роспотребнадзора подвели итоги сезона активности клещей. За этот период от укусов опасных членистоногих пострадали 1 521 житель Пензенской области, в том числе 568 детей в возрасте до 14 лет.

Всем обратившимся медики оказали стандартную помощь.

В лаборатории на возбудителей иксодового клещевого боррелиоза исследовали 1 525 клещей, снятых с людей (в 17% случаях результаты были положительными), а также более 40 взятых из внешней среды (22%).

В регионе перед началом сезона активности членистоногих провели акарицидную обработку территорий летних оздоровительных лагерей, мест массового отдыха и посещения - всего 147 объектов. В общей сложности вещество распылили на площади свыше 252 га.

На среду, 12 октября, в области диагностировали 72 случая заболевания иксодовым клещевым боррелиозом. 57 пациентов - жители Пензы, 5 - Кузнецка, 3 - Пензенского района, 2 - Башмаковского, по одному зарегистрировали в Камешкирском, Мокшанском, Наровчатском, Сосновоборском и Пачелмском районах.

Среди заболевших трое детей до 14 лет, сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

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