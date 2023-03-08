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Общество

Сроки реконструкции стадиона «Труд» в Пензе не определены

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Стадион «Труд» на улице Карла Маркса в ближайшее время реконструировать не начнут, хотя вопрос обсуждается как минимум с 2018 года.

«Чтобы спортивный объект в центре города не простаивал, министерство физической культуры и спорта ведет переговоры с потенциальными инвесторами для ремонта объекта. Как только финансирование будет найдено, начнется разработка проекта, расчет стоимости работ, тогда можно будет определить сроки реконструкции и открытия обновленного стадиона», - сообщили специалисты ЦУР во вторник, 7 марта, отвечая на замечание пензячки, что стадион находится в запустении.

Стадион был построен в 1948 году. Он долго находился на балансе пединститута, впоследствии вошедшего в состав ПГУ.

Со временем объект пришел в упадок, и реконструировать его стало можно лишь в том случае, если из собственности вуза «Труд» перейдет во владение области (тогда посчитали, что по предварительной смете на ремонт нужно полмиллиарда рублей).

Этот вопрос, казалось, сдвинулся с мертвой точки в конце 2018 года. Бывший в то время губернатором Иван Белозерцев сообщал по итогам встречи с министром науки и высшего образования РФ Михаилом Котюковым: «Говорили о подготовке нужных специалистов, а также о судьбе стадиона «Труд». Министр одобрил мое предложение о передаче объекта в областную собственность. Это даст возможность привести его в порядок и использовать».

В мае 2020 года председатель комитета по физкультуре, спорту и молодежной политике г. Пензы Владислав Чесноков рассказывал, что на стадион имеются планы и «хорошо бы его реконструировать». Вопрос о передаче его из федеральной собственности в собственность субъекта все еще продолжал решаться.

Также не идет дальше слов и планов реконструкция стадиона «Пенза». Он не используется с мая 2011 года.

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