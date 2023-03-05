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Общество

Решение вопроса с реконструкцией стадиона «Пенза» застопорилось

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Стадион «Пенза» после реконструкции мог бы стать площадкой для тренировок детской и взрослой команд по регби. Однако преобразование спортивного объекта откладывается на неопределенный срок.

О судьбе стадиона на странице губернатора в социальной сети «ВКонтакте» спросил подписчик.

«Лет пять назад приезжал Чернышенко и одобрил выделение средств из федерального бюджета на реконструкцию стадиона «Пенза». Когда начнется реконструкция и начнется ли вообще? Или проект заморожен и не ждать?» - поинтересовался он.

На его вопрос поступил ответ от администрации Пензы.

«По итогам визита заместителя председателя Правительства РФ Д. Н. Чернышенко в Пензенскую область в 2020 году по вопросу реконструкции спортивного комплекса «Пенза» была разработана проектно-сметная документация, прошедшая экспертизу, и направлена в Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ. В 2021 году в Министерство спорта России была направлена заявка и пакет документов по реконструкции спортивного комплекса для участия в национальном проекте. На данный момент решение о выделении денежных средств из федерального бюджета не принято», - объяснили пензенцу.

В апреле 2021 года представили проект реконструкции стадиона. Предполагалось, что там построят новый ФОК с большим спортивным залом, гостиницу на 40 мест и кафе.

Также планировалось создать поле стандартных размеров с искусственным покрытием и подогревом, уменьшить количество трибун.

Региональные власти уверяли, что заручились поддержкой Минспорта России и собирались передать документацию на экспертизу, после чего войти в один из федеральных проектов.

Сейчас стадион не используется. Последняя игра на нем прошла в мае 2011 года.

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