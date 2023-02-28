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Общество

Пропаганду «свободы от детей» хотят запретить среди подростков

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На рассмотрение в Госдуму внесен законопроект о запрете пропаганды добровольного отказа от рождения детей среди несовершеннолетних. Его инициаторы - депутаты Государственного Собрания - Курултая Башкортостана и член комитета Госдумы по просвещению Эльвира Аиткулова.

Проект размещен в электронной базе документов. Он подразумевает внесение изменений в закон «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» и предлагает запретить «распространение информации, направленной на формирование у детей положительного образа бездетности и сознательного желания не иметь детей, не связанного с медицинскими противопоказаниями».

В пояснительной записке к законопроекту такие взгляды называются популярной среди российской молодежи зарубежной идеологией чайлдфри («свободный от детей»). По мнению авторов законопроекта, ее последователи видят смысл существования в удовлетворении исключительно личностных потребностей.

«Сторонники идеологии «чайлдфри» распространяют идеи, формирующие основу деструктивного социального поведения, базирующегося на добровольном отказе от рождения детей, что идет вразрез с традиционными семейными ценностями и государственной политикой Российской Федерации. Таким образом, в существующих условиях пропаганда сознательной бездетности, проводимая активистами движения «чайлдфри», ведет к деградации общественных институтов, вымыванию традиционных ценностных ориентиров, формирует обстоятельства для депопуляции населения», - считают авторы.

Аналогичный законопроект уже вносился в Госдуму, но получил отрицательный отзыв и был направлен на доработку.

Ранее пензенский акушер-гинеколог Татьяна Кислова высказала мнение о том, что в семье необходимо проводить половое воспитание девочек. Еще до наступления интимной жизни девочка должна быть осведомлена о существующих барьерных методах контрацепции и о последствиях незащищенных сексуальных контактов.

«Разговоры о половом воспитании должны начинаться в семье. Именно женщина, которой доверяет девочка (мама, бабушка, сестра, тетя), должна обучить правилам ухода за своим телом, помочь с ответами на «неудобные» вопросы. Своевременные беседы о взаимоотношениях мужчины и женщины защитят ребенка от серьезных психологических травм и переживаний, помогут в нужный момент в принятии ответственных решений», - считает детский врач.

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Источник — фото pixabay.com
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