Запрет идеологии чайлдфри может перерасти в налог на бездетность

08.09.2022 | 12:23

Российские власти продолжают пытаться улучшить демографическую ситуация в стране. Депутаты Законодательного собрания Башкирии внесли в Государственную Думу РФ законопроект, предусматривающий запрет на распространение идей чайлдфри среди детей.

«Популярность идеологии чайлдфри связана с тем, что ее последователи позиционируют себя сторонниками гедонизма - философского направления, сводящего смысл существования человека к удовлетворению исключительно личностных потребностей», - указано в пояснительной записке к документу.

По мнению инициаторов нового законопроекта, пропаганда идеологии чайлдфри идет вразрез с «традиционными семейными ценностями и государственной политикой Российской Федерации».

Идея депутатов вызвала активное обсуждение в социальных сетях. Россияне предложили не останавливаться на запрете пропаганды идеологии бездетности.

«Предлагаю следующий шаг – налог на бездетность. Такая семья сама по себе пропагандирует чайлдфри», - написал один из пользователей социальной сети.

Налог на бездетность существовал в СССР как «Налог на холостяков, одиноких и малосемейных граждан» с ноября 1941 года. Бездетные мужчины от 20 до 50 лет и бездетные замужние женщины от 20 до 45 лет должны были отчислять 6 процентов от своей зарплаты государству.

В 2013 году с аналогичной идеей выступал глава синодального отдела по взаимодействию с Вооруженными силами и правоохранительными органами Московского патриархата протоиерей Димитрий Смирнов. Он предлагал вернуть налог на бездетность и малодетность.

«Если ты не хочешь идти на подвиг рождения детей... или не можешь, то поучаствуй в этом деньгами, небольшим налогом», - заявлял священнослужитель.