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Запрет идеологии чайлдфри может перерасти в налог на бездетность

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Российские власти продолжают пытаться улучшить демографическую ситуация в стране. Депутаты Законодательного собрания Башкирии внесли в Государственную Думу РФ законопроект, предусматривающий запрет на распространение идей чайлдфри среди детей.

«Популярность идеологии чайлдфри связана с тем, что ее последователи позиционируют себя сторонниками гедонизма - философского направления, сводящего смысл существования человека к удовлетворению исключительно личностных потребностей», - указано в пояснительной записке к документу.

По мнению инициаторов нового законопроекта, пропаганда идеологии чайлдфри идет вразрез с «традиционными семейными ценностями и государственной политикой Российской Федерации».

Идея депутатов вызвала активное обсуждение в социальных сетях. Россияне предложили не останавливаться на запрете пропаганды идеологии бездетности.

«Предлагаю следующий шаг – налог на бездетность. Такая семья сама по себе пропагандирует чайлдфри», - написал один из пользователей социальной сети.

Налог на бездетность существовал в СССР как «Налог на холостяков, одиноких и малосемейных граждан» с ноября 1941 года. Бездетные мужчины от 20 до 50 лет и бездетные замужние женщины от 20 до 45 лет должны были отчислять 6 процентов от своей зарплаты государству.

В 2013 году с аналогичной идеей выступал глава синодального отдела по взаимодействию с Вооруженными силами и правоохранительными органами Московского патриархата протоиерей Димитрий Смирнов. Он предлагал вернуть налог на бездетность и малодетность.

«Если ты не хочешь идти на подвиг рождения детей... или не можешь, то поучаствуй в этом деньгами, небольшим налогом», - заявлял священнослужитель.

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Гость||

Каждый раз одно и то же. Что ни делают - в результате получается совок.

Гость||

Давай рабов или плати, хорошо едресня устроилась!

Гость||

Гость писал(a):

Каждый раз одно и то же. Что ни делают - в результате получается совок
или лагерь, но блин мне кажется в этот раз не получится, пергнут они палку раньше времени и будет слом

Гость||

С какой стати люди должны оплачивать содержание чужих детей? Завели вот сами и платите!

Гость||

Давайте, вводите налог на бездетность. Будет очень приятно потом смотреть как антинародный милитаристский режим рухнет.


Имя: Гость
Комментарий:

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