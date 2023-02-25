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Общество

Гинеколог рассказала о том, что тревожит пензенских старшеклассниц

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Акушер-гинеколог пензенской детской поликлиники № 6 Татьяна Кислова рассказала о главных проблемах, с которыми сталкиваются девочки в начале полового созревания.

Для предупреждения и ранней диагностики гинекологических заболеваний и патологии молочных желез школьная диспансеризация предусматривает ежегодный осмотр девочек 14-17 лет. Процедуру проводит врач путем визуального поверхностного осмотра.

Самые популярные темы, с которыми обращаются девочки к врачам, - это интимные отношения и способы контрацепции. Подростки нередко вступают в связь еще до достижения полной зрелости. Поэтому, по словам специалиста, еще до наступления половой жизни девочка должна быть осведомлена о существующих барьерных методах контрацепции и о последствиях незащищенных сексуальных контактов.

Врач настаивает на том, что школьница, вступившая в фазу полового созревания, должна ответственно относиться к соблюдению правил интимной гигиены.

«В этом возрасте часто выявляются воспалительные процессы в органах малого таза, спровоцированные низким уровнем гигиенических навыков, аллергической реакцией на средства личной гигиены, стрессом или нервным перенапряжением», - предупредила акушер-гинеколог.

По словам доктора, встречаются случаи отказа подростков от визита к гинекологу. По мнению детского врача, это связано с плохой осведомленностью ребенка о целях осмотра, запретами и предрассудками семьи, стеснительностью и даже ранним началом половой жизни, скрываемым от родителей.

«Разговоры о половом воспитании должны начинаться в семье. Именно женщина, которой доверяет девочка (мама, бабушка, сестра, тетя), должна обучить правилам ухода за своим телом, помочь с ответами на «неудобные» вопросы. Своевременные беседы о взаимоотношениях мужчины и женщины защитят ребенка от серьезных психологических травм и переживаний, помогут в нужный момент в принятии ответственных решений», - считает специалист.

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Источник — фото health.pnzreg.ru
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