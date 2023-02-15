В День влюбленных в области сочетались браком 30 пар

15.02.2023 | 07:52

14 февраля, в День влюбленных, в Пензенской области зарегистрировали брак 30 пар.

В пресс-службе регионального министерства труда, социальной защиты и демографии рассказали, что чаще всего регистрацию или свадебную церемонию назначают на пятницу или субботу. В этом году Валентинов день пришелся на вторник, но это не помешало любящим сердцам скрепить свой союз узами Гименея.

Так, только в территориальном отделе ЗАГС Октябрьского района города Пензы соединили свои судьбы 9 пар молодоженов.

В этот же загс заявление на регистрацию брака в День защитника Отечества уже подали 14 пар.

В прошлом году в «красивую дату» в феврале (22.02.2022) в Пензенской области расписались 120 пар.

В минтруде отметили, что все больше женихов и невест Пензенской области выбирают для бракосочетания День любви, семьи и верности. Так, 8 июля 2022 года в Октябрьском загсе Пензы супружеский союз заключили 32 пары.